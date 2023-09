A equipe comandada por Jorge Berdasco completou a regata de percurso contornando a Ilha de Búzios, Laje do Fundo e a Ilha do Sabacu, todas por Boreste, no tempo corrigido com 3h04min29s. O veleiro Orson, de Carlos Eduardo Silva, ficou em segundo lugar com 3h05min08s e o Katara manteve a boa regularidade terminando em terceiro com 3h05min58s. A organização chegou a iniciar uma segunda regata de percurso, mas diante dos ventos fracos ela foi anulada.

Com quatro regatas realizadas em três dias, o Katara lidera com seis pontos perdidos e está próximo do título. O Rudá, da Marina Supmar, do Guarujá (SP), quarto colocado neste sábado, aparece em segundo no geral com 19 pontos perdidos e o Bravo logo atrás com 20. Atual campeão Brasileiro, a equipe gaúcha do Crioula não teve um bom dia e caiu para a sétima colocação no geral. Lembrando que a partir de cinco regatas realizadas há o descarte do pior resultado na competição.