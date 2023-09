O carioca André Mirsky veio direto da Holanda para a disputa do evento com o barco argentino com a função de tático . Ele começou a velejar justo em Angra dos Reis, lugar que guarda com carinho e tem conhecimento: "Para mim é muito legal vir de lá da Holanda e ganhar aqui em Angra, que é o lugar que aprendi, em Ilha Grande. Meu pai (Sérgio Mirsky, o Rei do Fita Azul, barco que cruza a linha em primeiro lugar) me colocava pra fazer um percurso todo dia de Ilha Grande para outra ilha , eu achava horrível, morria de medo. Isso faz diferença. Hoje na escolha de velas, tivemos que tirar algumas do barco . Vela pesada atrapalha o barco. A previsão era de 20 nós, mas sabia que seria muito difícil isso, ficou todo mundo preocupado. São decisões que quem é mais local, acaba ajudando", destacou Mirsky que não esperava as duas vitórias no primeiro dia.



"Duas vitórias não esperávamos. O vento hoje era médio, favorável pra gente, estávamos confiantes. Na segunda regata vimos que estávamos bem, fizemos o contra-vento junto com os barcos maiores, acertamos tudo e administramos o resultado mesmo pra mim que não conhecia muito o barco, os ângulos, timing das coisas", apontou.

André coloca os pés no chão sobre a sequência do campeonato, que termina domingo, para manter a liderança: "Acho que é muito difícil a gente continuar na ponta. Se tivermos pernas de través, regatas de percurso, vai favorecer barcos planantes, de pouco peso, barcos C-30, barcos como o Phoenix, o Crioula e outros. Se forem regatas barla sota com contra-vento e um popa bem definido, continuaremos com chances. Angra , diferente do Rio de Janeiro, o vento continua para mais tarde , no Rio é muito forte 12h30, 13h30, 14h e acaba enquanto que aqui até umas 16h30 e fica mais justo".

O argentino Julian Somodi, comandante do Katara, está adorando Angra dos Reis (RJ) e chegou sem medo dos grandes barcos brasileiros na disputa: "