Enquanto espera por Vitor Belfort, Acelino Popó acompanha a recuperação de Dona Zuleica

Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 19:53 • São Paulo (SP)

Depois de muitas provocações, de parte a parte, Acelino Popó Freitas espera resposta de Vitor Belfort, para uma luta em setembro deste ano. Mas o que preocupa o tetracampeão de boxe, no momento, é a saúde da mãe dele, Dona Zuelica. Ela está internada num dos hospitais de Salvador, capital da Bahia, onde se recupera de uma pneumonia.

Dona Zuleica foi a grande incentivadora de Popó no mundo da luta, e a responsável pela força física com a qual Popó pôde demonstrar nos ringues toda sua técnica e seus potentes diretos de direita. A famosa feijoada de Dona Zuleica se transformou na tradicional comemoração das vitórias de Popó. E foram muitas. No boxe profissional, Popó disputou 43 lutas e venceu 41. E tem um cartel impressionante de vitórias no primeiro assalto: 21.

Em 2017, Popó decidiu se aposentar, depois de conquistar quatro cinturões mundiais do Boxe, em duas categorias: Superpena e Leve. Nos últimos dois anos, Popó fez quatro lutas de exibição. E agora tenta atrair o ex-lutador do UFC, Vitor Belfort, para mais um desafio no ringue. De Nova Iorque, onde estava no final de semana, Popó lançou a mais recente provocação: