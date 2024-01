Exatamente por isso, principalmente nesta temporada, sem participarmos na Rolex 24 at Daytona, a sede da Meyer Shank Racing, no estado norte-americano do Ohio, o trabalho está a todo vapor. É algo como o “esforço concentrado”, no linguajar usado nos parlamentos. Com aquecimento a pleno e “baldes” de café, chá e chocolate quente, nosso pessoal está cumprindo uma tarefa que é fundamental para a pré-temporada do NTT IndyCar Series.