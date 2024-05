Em jogo muito equilibrado, Brasil vence o Japão no tie-break pela Liga das Nações de Vôlei

Experientes Carol e Gabi celebram ponto contra a seleção japonesa (Foto: Divulgação / FIVB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 10:54 • Macau (CHN)

Em jogo muito equilibrado, a Seleção Brasileira venceu o Japão por 3 sets a 2 (parciais de 24-26, 26-24, 19-25, 25-20 e 15-11), pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, em Macau, na China, onde a equipe disputará mais três partidas. Com isso, o Brasil mantém 100% de aproveitamento na competição. Na primeira semana, realizada inteiramente no Rio de Janeiro, foram quatro vitórias em quatro partidas.

O Brasil teve chance de sair na frente na partida, quando abriu 24 a 23 no primeiro set. No entanto, a equipe não aproveitou o set-point e tomou a virada, 26 a 24 para as japonesas. O equilíbrio se repetiu na parcial seguinte. Dessa vez, a Seleção chegou a abrir 24 a 20, desperdiçou quatro set-points, mas obteve a vitória pelo mesmo placar de 26 a 24.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No terceiro set, domínio total da seleção japonesa. A equipe asiática teve uma diferença de nove pontos em determinado momento. Na reta final, o Brasil até acordou, emendando cinco pontos consecutivos, mas já era tarde demais para uma reação. Vitória do Japão por 25 a 19.

No quarto set, o cenário virou e foi o Brasil que colocou a seleção japonesa contra as cordas. Com tranquilidade, a equipe de José Roberto Guimarães manteve uma vantagem segura e fechou a parcial em 25 a 20. A Seleção Brasileira manteve o ritmo no tie-break, liderada por uma Gabi decisiva, e confirmou grande vitória por 3 a 2 (15-11).

➡️ Bia Haddad ‘se perde em quadra’ e é eliminada em Roland Garros

A Seleção Brasileira volta a jogar nesta quinta-feira (30), quando enfrenta a Holanda, às 8h30 (de Brasília), novamente em Macau, na China.