Sania sofreu uma lesão ligamentar no joelho no fim do ano passado, a atleta disputava as quartas de final das duplas mistas no Internacional do Canadá com Davi Silva. Ao tentar o golpe, a piauiense desequilibrou e virou a perna totalmente. Em seguida, ela recebeu atendimento, tentou retornar a partida, mas não conseguiu.