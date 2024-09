Eagles e Packers fazem espetáculo para animado público brasileiro e fecham com chave de ouro campanha da Budweiser

Budweiser promove o interesse pelo futebol americano no Brasil (Foto: Helena Yoshioka / Budweiser)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 16:48 • São Paulo (SP)

No primeiro duelo da NFL no Brasil, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers proporcionaram um espetáculo, com excelentes jogadas, acompanhado por quase 50 mil torcedores na Neo Química Arena, em São Paulo. A vitória ficou com o time das águias (34 a 29), com Saquon Barkley como principal jogador da partida. A Budweiser, cerveja oficial da liga de futebol americano no Brasil, marcou presença, muito além do tempo de duração do jogo em si.

A marca buscou mostrar que “se o brasileiro ama o futebol, também pode amar o football”. O expressivo número de torcedores no estádio comprova o crescimento do esporte no país. Como presente, Eagles e Packers fizeram um dos melhores jogos da primeira semana da temporada regular da NFL. Os dois times tiveram excelentes desempenhos ofensivos, do jeito que o brasileiro gosta, e a partida foi decidida nos mínimos detalhes.

A equipe da Filadélfia aproveitou melhor as oportunidades em turnovers dos Packers, ponto chave do duelo. Quarterback dos Eagles, Jalen Hurts desperdiçou duas posses de bola logo no início, mas os Packers não converteram em touchdown, apenas em field goal. Já na vez de Jordan Love, QB de Green Bay, ser interceptado, o time da Philadelphia conseguiu o touchdown. Além disso, os Packers erraram um field goal, que fez falta na reta final.

Outro presente para o público brasileiro foi a atuação de Saquon Barkley, running back que fez sua estreia pelos Eagles justamente no Brasil. O atleta foi peça fundamental na vitória e dificilmente esquecerá a atmosfera da Neo Química Arena durante um primeiro jogo dos sonhos.

A Budweiser incentivou a conexão entre os brasileiros e o futebol americano muito antes do início da partida. Na NFL Experience, maior evento para celebrar a partida, realizado no Parque Villa Lobos, em São Paulo, torcedores tiveram até a oportunidade de acertar um field goal em “um dia de jogador”. A marca também distribuiu garrafinhas de alumínio colecionáveis personalizadas em referência à partida para ajudar o público a eternizar a lembrança de um duelo histórico.

Abaixo, veja fotos das ações da Budweiser para promover a NFL no Brasil.

Fotos: Helena Yoshioka / Budweiser