Do Tabajaras ao posto de melhor do mundo: Rodrigo relembra início no Futebol de Areia

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 27/03/2024 - 14:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Rodrigo, atual melhor jogador do mundo no Futebol de Areia, tem muito orgulho da sua trajetória. O atleta cresceu na comunidade do Tabajaras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e construiu uma carreira invejável na modalidade - ele é o décimo maior artilheiro da história da Seleção Brasileira e bicampeão mundial com a amarelinha. Em entrevista ao Lance!, o craque contou sobre o início da prática do Beach Soccer na Praia de Copacabana. Assista ao vídeo acima.