Djokovic sai do buraco e vira batalha recorde contra Musetti em Roland Garros

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 01/06/2024 - 22:37 • Paris (FRA)

Novak Djokovic, número 1 do mundo, se mostrou o verdadeiro homem de ferro. Aos 37 anos, o sérvio resistiu a um super duelo físico que bateu o recorde de jogo mais tarde da história de Roland Garros. O sérvio derrotou o italiano Lorenzo Musetti, 30º favorito, por 3 sets a 2 com parciais de 7/5 6/7 (8/6) 2/6 6/3 6/0 após 4h28min de duração.

A partida terminou às 3h06 da manhã, superando o recorde anterior de Rafael Nadal x Jannik Sinner de outubro 2020 que finalizou à 1h26. O jogo já começou tarde, às 22h38 locais por conta do atraso da programação e a decisão da organização de colocar um jogo a mais de Grigor Dimitrov e Zizou Bergs logo antes.

O confronto foi de pontos longos e muita disputa. Djokovic fechou o primeiro set por 7/5 com um belo ponto e logo se mostrou ofegante. Ele abriu 4 a 1 no segundo set, mas permitiu o empate. O confronto foi ao tie-break muito pegado e Musetti venceu nos detalhes.

Djokovic foi à loucura com o árbitro reclamando do horário já à 1h da madrugada de domingo e passou a reclamar do estado da quadra. Musetti aproveitou a desconectada do sérvio e fez um ótimo terceiro set quebrando duas vezes para fazer 6/2. Quando tudo parecia ruim, o tricampeão do torneio uniu forças, conseguiu uma quebra e abriu vantagem, fechando por 6/3.

O bom e velho Nole voltou com força total. Ele passou a ganhar os pontos mais longos e aq mostrar sua força. Abriu uma quebra no quinto set com mais erros de Musetti, ampliou para 4 a 0 e voltou a discutir com o árbitro que lhe aplicou advertência de tempo no serviço. Nole não teve dificuldades para fechar o duelo com um pneu, o 6/0.

Djokovic evita a queda que significaria sua saída da liderança do ranking. Ele vai para a segunda semana em Paris mais uma vez. A última vez caindo na primeira foi em 2009 diante do alemão Philipp Kohlschreiber, a última nos Slams para Denis Istomin, do Uzbequistão, no Australian Open de 2017.

Seu adversário de oitavas de final será o argentino Francisco Cerundolo, cabeça de chave 23, que passou pelo americano Tommy Paul, 14º pré-classificado, em quatro sets.