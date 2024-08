Djokovic sente problemas físicos, mas avança no US Open e quebra nova marca

Djokovic chegou a pedir atendimento médico durante a sguenda rodada do US Open (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 29/08/2024 - 11:56 • Nova York (EUA)

Atual campeão olímpico, Novak Djokovic sofreu com a parte física diante do calor intenso na noite de quarta-feira (28), na segunda rodada do US Open. Apesar disso, o sérvio venceu o compatriota Laslo Djere, 109º do mundo, e garantiu a vaga na terceira rodada do Grand Slam.

O número dois do mundo vencia Djere por 6/4 6/4 2/0, quando o oponente também teve problemas físicos. Com isso, o oponente precisou abandonar o duelo na quadra central Arthur Ashe.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atual vencedor do torneio, Djokovic chegou a pedir atendimento médico no começo do segundo set - alegando o que parecia dificuldade para respirar, massageando a parte frontal do seu corpo. Ele foi quebrado e não sacou com a potência máxima. Djere perdeu chances de manter a vantagem e até ampliar, mas Nole devolveu a desvantagem, fechou a segunda etapa, largou com quebra no terceiro e o oponente desistiu.

Djokovic vai buscar vaga nas oitavas de final diante do australiano Alexei Popyrin, 28º do ranking mundial e campeão do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O sérvio nunca perdeu para o adversário - foram três confrontos entre eles.

Nole se tornou o primeiro jogador a atingir, pelo menos, 90 vitórias em todos os quatro maiores eventos do mundo - US Open (90), Australian Open (94), Roland Garros (96) e Wimbledon (97). Ele tem quatro títulos no US Open e é o atual campeão do torneio.

Novak Djokovic se classificou para terceira rodada do US Open (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Ainda assim, Djokovic ainda não é o maior vencedor de jogos em nenhum dos quatro Majors. Em Roland Garros o título fica com Rafael Nadal com 112 vitórias, em Wimbledon e no Australian Open com Roger Federer com 105 e 102 triunfos respectivamente e no US Open com Jimmy Connors com 98.