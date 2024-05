Djokovic passa mal, é eliminado em Genebra e descreve sentimentos ‘horríveis’

Djokovic ainda não venceu um título em 2024 (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 24/05/2024 - 13:36 • Paris (FRA)

Número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic foi eliminado, nesta sexta-feira (24), na semifinal do ATP 250 de Genebra, na Suíça, último evento preparatório para Roland Garros, jogado no saibro.

Djokovic chegou a passar mal na virada do primeiro para o segundo set, sentindo provavelmente os efeitos do calor, e chegou a ter a pressão medida. Ele foi derrotado pelo tcheco Tomas Machac, 44º colocado, por 6/4 0/6 6/1 após 2h06min de duração.

Novak conclui sua preparação para o Aberto da França sem nenhuma final. Ele caiu na semi de Monte Carlo e terceira rodada de Roma e optou por jogar em Genebra com convite de última hora após o mau desempenho no evento italiano.

Djokovic estreia contra o francês Pierre Herbert no Aberto da França onde defende o título. Este ano o sérvio não alcançou nenhuma final tendo feito semi no Australian Open. Machac, por sua vez, vai buscar título inédito de ATP contra o italiano Flavio Cobolli ou o norueguês Casper Ruud. Ao término do jogo, Nole descreveu os sentimentos nada positivos.

- Claro que estou preocupado. Não joguei nada bem este ano, tirando algumas partidas aqui e ali. As coisas são o que são. Não me vejo como favorito em Paris. Não tive uma boa noite e hoje foi difícil. Tive sentimentos horríveis durante a primeira parte da partida. Não quero tirar nenhum crédito do Tomas (Machac), que mereceu a vitória, mas não sei o que pensar dessa partida. Eu prefiro esquecer. Também não sei como consegui vencer o segundo set. Eu esperava jogar mais de uma partida quando cheguei aqui e joguei três. Mas eu gostaria de poder me sentir melhor. Não é legal sofrer assim em quadra. É difícil se concentrar no tênis quando você tem outras coisas em mente. Só espero estar pronto e com boa saúde para Roland Garros - afirmou o sérvio com duras palavras após sua derrota.