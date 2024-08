Djokovic estreia com vitória fácil no US Open

Novak Djokovic busca o pentacampeonato do US Open (Foto: Kena Betancur / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 10:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Em sua primeira partida oficial após a medalha de ouro nas Olimpíadas, Novak Djokovic, não teve muito trabalho para avançar à segunda rodada do US Open. Na madrugada de terça-feira (27), o número dois do mundo, venceu Radu Albot, 138º no ranking mundial.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte.

Logo antes da partida, Novak brincou com o adversário e disse que queria vingar seus irmãos Marko e Djordje. Os dois perderam para Albot nos torneios de Sarajevo, na Bósnia, em 2012 e Bergamo, na Itália, em 2013, respectivamente.

Como foi o jogo?

Djokovic derrotou o experiente moldávio, de 34 anos, por 3 sets a 0 com parciais de 6/2 6/2 6/4. A partida disputada na quadra central Arthur Ashe teve 2h07min de duração. Mesmo usando a proteção no joelho operado desde a reta final de Roland Garros, Nole entrou dominante, vencendo os dois primeiro sets com duas quebras.

Djokovic teve chance logo no começo do terceiro set, Albot segurou o saque e fez 2 a 1. Mas Nole usou sua superioridade no sétimo game e fechou por 6/4 em seu game de saque na segunda oportunidade.

Novak Djokovic estreou com vitória no US Open (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Na segunda rodada, Djokovic enfrentará seu compatriota Laslo Djere, 109º, que passou em cinco sets pelo alemão Jan Struff. Nole venceu duas vezes o duelo sérvio até aqui.

Djokovic soma agora 376 vitórias em Grand Slams, sendo 89 no Aberto dos Estados Unidos onde é o atual campeão e busca o pentacampeonato. Ele tenta o 25º troféu de Major para passar Margaret Court e ser o maior ganhador da história entre homens e mulheres.