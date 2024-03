Djokovic anuncia rompimento com técnico após começo ruim em 2024

Novak Djokovic e Goran Ivanisevic durante treinamento (Foto: William WEST / AFP)







Escrito por Lance! e Fabrizio Gallas • Publicada em 27/03/2024 - 11:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Número 1 do mundo, o tenista sérvio Novak Djokovic anunciou, nesta quarta-feira (27), o rompimento com o croata Goran Ivanisevic após seis anos de trabalho com o treinador. O anúncio foi feito pelas redes sociais do atleta, que esta semana completou 418 semanas no topo do ranking. Os dois trabalhavam juntos desde 2018 e ganharam 12 títulos de Grand Slam.

O jogador, apesar de manter-se no topo do ranking, ainda não venceu torneios na temporada, parando nas semifinais do Australian Open e caindo cedo em Indian Wells.

Confira o posicionamento do tenista sérvio na íntegra abaixo.

"Lembro-me claramente do momento em que convidei Goran para fazer parte da minha equipe. Foi em 2018, e Marian e eu queríamos inovar e trazer um pouco da magia do saque para nossa dupla. Na verdade, não apenas trouxemos saque, mas também muitas risadas, diversão, classificações de final de ano em primeiro lugar, conquistas, recordes e mais 12 Grand Slams (e algumas finais) para contar desde então. Eu mencionei um pouco de drama também?

Goran e eu decidimos parar de trabalhar juntos há alguns dias. Nossa química na quadra teve seus altos e baixos, mas nossa amizade sempre foi sólida. Na verdade, tenho orgulho de dizer (não tenho certeza se ele está) que além de vencermos torneios juntos, também tivemos uma batalha paralela em Parchisi… por muitos anos. E - esse torneio nunca termina para nós.

Obrigado por tudo meu amigo. Te amo."