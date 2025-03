Dimitrov e Raducanu sofrem com o forte calor no Miami Open

As altas temperaturas, próximas dos 30º C, aliadas à grande umidade, têm sido um obstáculo a mais no Miami Open. Na quarta-feira (26), a britânica Emma Raducanu ficou tonta e teve que pedir atendimento médico, na derrota para a anfitriã Jéssica Pegula, por 6/4, (3) 6/7 e 6/2, em 2h18 de jogo. Enquanto isso, na chave masculina, o búlgaro Grigor Dimitrov saiu de quadra amparado após salvar um match-point na vitória diante do argentino Francisco Cerundolo, por 6/7, 6/4 e 7/6, em uma batalha de 2h48m.

Aos 33 anos, Dimitrov, que perdia o set decisivo por 3 a 0, alcançou a 150ª vitória em Masters 1000. Foi, também, o 12º triunfo em 13 partidas em três sets no torneio na Flórida.

Dimitrov desafia Djokovic ou Korda no Miami Open

Nas semifinais, o 14º cabeça de chave e vice-campeão em 2024 vai duelar com o vencedor do confronto entre o sérvio Novak Djokovic e o americano Sebastian Korda, que foi adiado da noite de quarta-feira para a tarde de quinta. Com nove títulos no currículo, Dimitrov tenta a primeira conquista em 2025.

- É minha terceira semifinal em Miami. Espero ir para a final - disse a americana, campeã do WTA de Austin, em fevereiro, que vai enfrentar a filipina Alexandra Eala (140ª) na próxima fase em Miami.



Quem vencer decide o título contra a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking, ou a italiana Jasmine Paulini (7ª).