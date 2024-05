Dia do Orgulho Nerd: conheça grandes atletas fanáticos pela cultura geek

Pedro Scooby durante descida de ladeira (Foto: Fábio Piva)







Publicada em 25/05/2024

A cultura pop engloba comunidades com milhões de fãs de diferentes nichos ao redor do planeta. Neste sábado (25), se comemora o Dia do Orgulho Geek e, no mundo dos esportes, há grandes atletas que têm afinidade com o tema. Por conta disso, listamos alguns que possuem envolvimento com o universo nerd.

No mundo do futebol temos desde Neymar Jr e sua paixão pelo Batman até mesmo Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, que celebram gols juntos em alusão à fusão no Dragon Ball.

Recém estreante no automobilismo, a skatista Leticia Bufoni tem mostrado suas habilidades como pilota dentro e fora do circuito. A atleta, que virou personagem do game Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, também já se transformou no Luigi e encarou um 'Mario Kart' da vida real. Fora dos gramados, Vini Jr mostrou que gosta de dar dribles e marcar gols virtualmente. Além disso, o finalista da Champions League e principal nome do futebol brasileiro também é sócio de uma das maiores organizações de games do Brasil: a LOUD.

Para quem encara ondas gigantes, encontrar outras formas radicais de entretenimento não parece muito fácil. Mas não para Pedro Scooby. O surfista já mostrou a sua paixão pela velocidade participando de diversas edições da corrida maluca Red Bull Ladeira Abaixo, que em 2024 celebra o universo geek em uma edição inédita temática, no próximo dia 16 de junho, em São Paulo (SP).

Quem também se mostrou um verdadeiro pro-player de jogos como League of Legends e Valorant foi o campeão olímpico de vôlei Douglas Souza. O ponteiro divide seus dias entre os treinos no clube São José e as lives de gameplays.

Ainda dentro das quadras de vôlei, um dos principais nomes da seleção brasileira, Darlan Souza viralizou nas redes sociais após mandar um ‘jutsu’ durante as partidas. A forma inusitada de comemorar os pontos ou se preparar para jogadas importantes deixa claro a paixão do jogador pelo anime Naruto.