Dan Sabino e Marina Lima vencem segunda etapa do Vert Battle em Niterói

Na segunda etapa do Vert Battle, a principal competição de skate vertical do país, Dan Sabino e Marina Lima conquistaram o primeiro lugar. O evento aconteceu neste sábado e domingo, no Caminho Niemeyer, em Niterói, e contou com a participação de promessas e grandes nomes da modalidade. Depois da disputa deste domingo, Marcelo Falcão encerrou a edição em um show gratuito.

Depois das eliminatórias, no sábado, o domingo foi de decisão. Partindo do maior drop no halfpipe, Dan Sabino fez uma segunda volta brilhante e se consagrou vencedor da edição niteroiense com manobras como backside 540º e 360º, eletrizando o público.

“Estou muito feliz de estar aqui. Para mim foi a realização de um sonho vencer um Vert Battle Pro. Quero agradecer à minha família por estar sempre me apoiando nos campeonatos e aos meus patrocinadores” disse Dan.

No feminino, os nomes da nova geração brilharam no halfpipe. Marina Lima liderou todas as três primeiras voltas e levou a melhor. A quarta volta da skatista, com o troféu já garantido, incendiou o público com variações de aéreos. Manuela Tomitake e Lua Vicente encerraram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. As finais foram transmitidas pelo sportv.

Homologado pela CBSk, o Vert Battle faz parte do Circuito Banco do Brasil de Skate Vertical. Em parceria com a Prefeitura de Niterói e Niterói Esportes, o evento integra a programação oficial do Itacoatiara Pro.