Um corpo foi encontrado pela Polícia de São Paulo dentro do Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da capital paulista. De acordo com as informações divulgadas Secretaria de Segurança Pública, trata-se de do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, de 35 anos. A descoberta ocorreu nesta terça-feira (3), quando um funcionário que trabalhava no local identificou o cadáver.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O empresário estava desaparecido desde o último domingo (1), após comparecer a um evento de motos realizado no local. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas pelas autoridades. Também não se sabe se Adalberto foi vítima de um acidente ou de um assassinato.

O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu as investigações do caso. Familiares relataram que perderam contato com o empresário na última sexta-feira (30). Na ocasião, ele tinha ido a um evento no autódromo. A data marcou o último contato com o falecido.

continua após a publicidade

➡️ Quebra tudo: Lance Stroll perde a cabeça após classificação da F1

As investigações no autódromo

O corpo foi encontrado em um setor específico das obras do autódromo. Em nota, a prefeitura de São Paulo informou que o cadáver foi localizado "por um funcionário que atuava em uma obra em área sinalizada e totalmente isolada por tapumes e barreiras de concreto".

As autoridades policiais trabalham com diferentes linhas de investigação para determinar se o empresário foi vítima de crime ou se sofreu algum tipo de acidente nas dependências do autódromo. O DHPP afirmou que "Investigadores analisam imagens de câmeras de segurança e ouvem testemunhas e familiares para esclarecer todas as circunstâncias do caso".

continua após a publicidade