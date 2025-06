Dan Sabino e Marina Lima conquistaram os títulos da segunda etapa do Vert Battle, principal competição de skate vertical do Brasil. O evento aconteceu no Caminho Niemeyer, em Niterói. As disputas ocorreram nessa segunda e terça-feira (2 e 3). Os competidores apresentaram alto nível técnico no halfpipe montado no complexo arquitetônico.

Na categoria masculina, Sabino executou manobras como backside 540º e 360º em sua segunda volta. O skatista utilizou o ponto mais alto disponível no halfpipe durante sua apresentação.

— Estou muito feliz de estar aqui. Para mim foi a realização de um sonho vencer um Vert Battle Pro. Quero agradecer à minha família por estar sempre me apoiando nos campeonatos e aos meus patrocinadores — declarou Dan após a conquista.

Marina Lima manobra mesmo com título garantido

No feminino, Lima liderou as três primeiras voltas da final. A skatista, mesmo com o título garantido, realizou uma quarta volta com variações de aéreos. Manuela Tomitake ficou em segundo lugar e Lua Vicente completou o pódio.

Após o encerramento da competição, o cantor Marcelo Falcão apresentou um show gratuito para o público, finalizando a programação do evento.

O Vert Battle faz parte do Circuito Banco do Brasil de Skate Vertical e possui homologação da Confederação Brasileira de Skate (CBSk). A etapa niteroiense foi organizada em parceria com a Prefeitura local e a Niterói Esportes, integrando a programação do Itacoatiara Pro.

