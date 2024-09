Corinthians ajusta Arena para receber jogo da NFL

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 12:49 • São Paulo (SP)

O Corinthians realiza ajustes na Neo Química Arena para receber a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na próxima sexta-feira (6), às 21h15 (de Brasília), para a estreia de ambas as franquias na temporada 2024/25 da NFL.

A liga tem feito algumas alterações na estrutura do estádio, que busca se adaptar à nova modalidade. Novas arquibancadas novas foram instaladas no setor leste, enquanto algumas cadeiras no setor oeste inferior foram retiradas para aumentar a tribuna de imprensa.

A estrutura de transmissões, por sua vez, também será alterada para receber o show do intervalo. Ademais, o campo terá novas marcações, além da troca de traves.

Os ingressos para acompanha o confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na Neo Química Arena, custam entre R$ 285,00 e R$ 2.520,00.

Corinthians se prepara para receber primeira partida da NFL no Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Corinthians retorna ao estádio no dia 11 de setembro, quando encara o Juventude, às 21h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, a equipe comandada pro Ramón Díaz foi derrota por 2 a 1.