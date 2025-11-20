Conheça o estádio mexicano que vai sediar a grande final da Kings Cup América

A grande final da Kings Cup América terá um cenário inusitado e imponente. O duelo decisivo entre a Furia FC (Brasil) e o Peluche Caligari (México) não será disputado em um campo de futebol tradicional, mas sim em um dos templos mais modernos do beisebol latino-americano: o Estádio Alfredo Harp Helú.

O Estádio Alfredo Harp Helú é a casa oficial dos Diablos Rojos del México, a equipe mais tradicional da Liga Mexicana de Beisebol (Foto: Reprodução / Instagram)

Localizado na Cidade Esportiva Magdalena Mixhuca, no bairro de Iztacalco, Cidade do México, o estádio é a casa oficial dos Diablos Rojos del México, a equipe mais tradicional da Liga Mexicana de Beisebol. Para a Kings League, o "diamante" de saibro cede espaço ao gramado sintético de futebol 7, prometendo uma atmosfera de pressão total sobre os brasileiros da Furia.

Inaugurado recentemente, em 23 de março de 2019, o estádio é uma joia arquitetônica. Sua cobertura monumental foi desenhada para lembrar o tridente de um diabo (em alusão ao time da casa), o que lhe rendeu apelidos como "Diamante de Fogo" ou "Inferno Solar".

Essa estrutura não é apenas visual: ela ajuda a projetar o som da torcida para dentro do campo. Com a expectativa de casa cheia para apoiar o Peluche Caligari, o barulho promete ser ensurdecedor para Neymar, Falcão, O Estagiário e companhia.

Raio-X do palco da final da Kings Cup

Nome Oficial: Estádio Alfredo Harp Helú

Localização: Cidade Esportiva Magdalena Mixhuca (Iztacalco, Cidade do México)

Inauguração: 23 de março de 2019

Capacidade: 20.062 lugares

Proprietário: Diablos Rojos del México

Brasil x México na Arena

A escolha do Alfredo Harp Helú eleva o nível da competição. Com capacidade para mais de 20 mil pessoas, a final deixa os estúdios fechados da liga para abraçar a massa. O confronto coloca frente a frente as duas maiores comunidades da competição: a torcida brasileira da Furia FC contra os anfitriões mexicanos do Peluche Caligari.