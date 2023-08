Um esporte pouco conhecido do grande público, mas muito difundido no meio da agropecuária, com cerca de 30% de adesão pelo segmento, é praticado pelo cavalo Mangalarga Marchador, uma raça típica brasileira que surgiu há 200 anos e atualmente conta com um rebanho de 700 mil animais e movimenta perto de R$ 9 bilhões por ano, mais de 50% de todo o mercado da Equideocultura.