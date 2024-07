Conheça Jesse Owens, atleta negro medalhista nos Jogos da Alemanha

Jesse Owens em ação nos Jogos Olímpicos (Foto: Acervo Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

James Cleveland Owens, conhecido como Jesse Owens, foi um atleta norte-americano que participou das Olimpíadas de 1936, na Alemanha. Além de ser um dos maiores velocistas da história, Owens foi um líder civil do movimento negro na década de 30. Através de seu talento, enfrentou a Alemanha Nazista e entrou para a história do esporte mundial.

Neto de escravos, Jesse Owens iniciou sua vida no atletismo já no ensino médio - quando estudava e ainda trabalhava como engraxate. Em 1930, ele passou a se dedicar exclusivamente a carreira no atletismo, quando tentou a classificação para as Olimpíadas de Los Angeles, em 1932 - mas Owens não conseguiu a vaga. No ano seguinte aos Jogos, em 1933, o desempenho do norte-americano teve um grande crescimento.

Naquele ano, Jesse venceu 75 das 79 provas que disputou, além de ter quebrado o recorde mundial das 100 jardas, e chamou a atenção de grandes universidades. O atleta recebeu bolsas de estudos de diversas faculdades, mas optou pela universidade de Ohio.

Owens x Hitler

As Olimpíadas de 1936 aconteceram em Berlim, na Alemanha, no auge do regime nazista de Adolf Hitler. Sob os olhos de um povo e um ditador que pregavam a supremacia da raça ariana, Jesse Owens conquistou quatro medalhas de ouro seguidas (100m, 200m, Revezamento 4x100 e Salto em distância). Ao fim das competições, era comum que Hitler cumprimentasse os atletas campeões. No entanto, por não "poder" falar apenas com os atletas que quisesse, o ditador optou por não cumprimentar nenhum.

Para além de ter desafiado o regime, Jesse foi extremamente importante para o esporte dentro das pistas. O atleta foi o primeiro a conquistar quatro medalhas de ouro na mesma edição de Jogos Olímpicos - e 1936 foi a única participação do norte-americano nos Jogos. Em 2012 foi imortalizado no Hall da Fama do atletismo e faleceu em 2016, aos 66 anos, vítima de câncer.