Conheça Giullia Penalber, ouro no Pan e classificada para os Jogos Olímpicos de Paris

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 11/05/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A brasileira Giullia Penalber, de 32 anos, garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris nesta sexta-feira (10), através do Pré-Olímpico de Wrestling, em Istambul, na Turquia. A atleta, da categoria até 57 kg, tem no currículo a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, mas disputará as Olimpíadas pela primeira vez na carreira. No vídeo acima, assista à entrevista exclusiva de Giullia ao Lance!.

A lutadora é irmã do judoca Vitor Penalber, que disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Giullia também iniciou a carreira no judô, modalidade que praticava desde os três anos de idade.

- Eu iniciei no judô muito por influência do meu irmão. Nós temos dois anos de diferença. Ele começou com quatro. Eu, com dois anos, já estava querendo fazer, mas era muito pequenininha - contou.

Quando começava a despontar como um grande talento no judô, Giullia foi surpreendida por uma mudança nas regras.

- Meu sonho de ir para as Olimpíadas era no judô. Mas, lá para 2009, proibiram a catada de perna, que era o meu golpe mais forte. Eu tentei uma nova adaptação, mas os resultados não se mantiveram os mesmos, e aí eu conheci o wrestling através de uns amigos - explicou Penalber.

Logo, Giullia passou a integrar a Seleção Brasileira de Wrestling e escolheu continuar na modalidade. A escolha se provou correta, com excelentes resultados, como o do Pan de Santiago e, neste ano, a conquista da sonhada vaga olímpica.