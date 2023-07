- A meta do COB é oferecer todas as condições para que os atletas e equipes da delegação brasileira alcancem os melhores resultados possíveis durante os Jogos Sul-americanos de Praia Santa Marta 2023. É uma oportunidade que o COB tem de apoiar modalidades de praia com tradição no país e que podem trazer grandes resultados, ampliando ainda mais a rede de fãs do movimento olímpico brasileiro - falou o presidente Paulo Wanderley ao site da entidade.