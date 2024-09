Brasil terá oito representantes nas semifinais do Mundial de Skate Park

Yndiara Asp, Raicca Ventura e Fernanda Tonissi (Foto: CBSk / Julio Detefon)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 18:04 • Rio de Janeiro (RJ)

A sexta-feira (20) em Óstia (Roma-ITA) terminou com oito brasileiros classificados para as semifinais do Mundial de Park. O dia começou com as quartas de final femininas, com Raicca Ventura (líder das disputas), Yndiara Asp (8ª) e Fernanda Tonissi (13ª) avançando. O masculino fechou a sexta de competição com Luigi Cini (4º), Augusto Akio (5º), Pedro Quintas (9º), Pedro Barros (12º) e Kalani Konig (13º) garantindo vaga na próxima fase.

As semifinais ficarão concentradas no sábado (21), começando às 10h35 (BRA) pelo feminino e com o masculino fechando as disputas do dia a partir das 13h35 (BRA). As finais serão domingo, às 13h15 (BRA) com o feminino e às 14h20 (BRA) com o masculino. As semifinais e as finais serão transmitidas ao vivo pelo SporTV.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quartas de final femininas

As quartas de final femininas abriram o dia de disputas no Mundial de Park. Raicca Ventura garantiu o primeiro lugar das quartas de final com um 88.89 na terceira volta. A skatista já havia somado 85.19 na segunda apresentação e fechou a última volta melhorando ainda mais a nota e assumindo a primeira posição.

Yndiara Asp ficou com o oitavo lugar com 77.52 na terceira apresentação. A brasileira havia totalizado 76.55 na segunda volta e melhorou ainda mais a pontuação.

Fernanda Tonissi foi a 13ª com 76.46 também na terceira e última volta. A skatista havia tirado 73.80 na primeira volta, se garantindo na semifinal graças à pontuação da última apresentação.

Sofia Godoy ficou a uma posição de passar para a próxima fase, com um 73.50 na primeira volta, fechando as disputas na 17ª colocação.

Helena Laurino (20ª) foi mais um nome que representou o Brasil, terminando no top 20 do Mundial. A skatista da Seleção Brasileira Júnior tirou 73.00 na segunda e na terceira volta.

Dora Varella bateu o joelho durante as classificatórias e por isso não disputou as quartas de final.

Quartas de final masculinas

Luigui Cini em ação (Foto: Foto: CBSk / Julio Detefon)

O masculino fechou a sexta-feira de quartas de final no Mundial. Luigi Cini (4º) foi o melhor brasileiro, garantindo um 86.80 na terceira volta depois de um 83.60 na primeira. Augusto Akio (5º) veio logo na sequência, com 86.67 na primeira volta.

Pedro Quintas (9º) teve como melhor nota um 85.00 na terceira apresentação. O skatista já havia tirado 79.07 na primeira volta e 78.15 na segunda.

Pedro Barros (12º) foi o quarto melhor brasileiro, com 83.65 logo na primeira apresentação. Na sequência, Kalani Konig (13º) também se garantiu na semifinal com um 83.28 na terceira volta.

Nas quartas de final, o Brasil ainda foi representado por Pedro Carvalho (21º), com 70.85 na terceira volta, e Luiz Francisco (22º), com 70.14 na segunda apresentação.