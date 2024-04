Com Rayssa Leal, SLS divulga lista de atletas da última etapa antes das Olimpíadas

Rayssa Leal foi campeã mundial de skate em 2022 (Foto: Mauro Pimentel / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 14:59 • Rio de Janeiro (RJ)

A etapa de San Diego da SLS contará com grandes nomes do skate mundial. O evento, que é o último da Championship Tour antes dos Jogos Olímpicos de Paris, terá Rayssa Leal e outros seis brasileiros na disputa pelo troféu. A competição está marcada para o dia 20 de abril e somará pontos para o Super Crown.

A atração principal na disputa masculina será o hexacampeão mundial da SLS e favorito à medalha olímpica, Nyjah Huston, que volta após a lesão que o manteve de fora do último SLS APEX. O americano terá a oportunidade de deixar sua marca na última grande competição antes dos Jogos Olímpicos de Paris. Outros grandes nomes que competirão incluem o medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, Yuto Horigome, além do atual campeão do Super Crown, o brasileiro Giovanni Vianna.

A feminina segue o mesmo caminho e terá grandes nomes da elite do skateboarding, incluindo a brasileira medalhista de prata das Olimpíadas de Tóquio e duas vezes campeã mundial da SLS, Rayssa Leal. Além da "Fadinha", a também prodígio do skate Chloe Covell, de 14 anos é outra presença confirmada. Nas duas últimas temporadas, Rayssa e Chloe desenvolveram uma das melhores rivalidades no esporte, trocando vitórias e sempre pressionando uma à outra para entregar suas melhores atuações.

Rayssa Leal foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio (Foto: Bruno Vaz/Lancepress)

Enquanto os holofotes se voltam para elas, a japonesa Momiji Nishiya, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, segue como favorita ao pódio da etapa. Já a americana Paige Heyn, a medalhista de bronze olímpica Funa Nakayama disputam por um troféu em San Diego e pelos pontos que levarão ao SLS Super Crown - marcado para os dias 14 e 15 de dezembro, em São Paulo. San Diego marca ainda o retorno da brasileira Gabriela Mazetto à SLS, que fraturou a fíbula da perna direita em outubro do ano passado, passou por cirurgia e voltou a competir, somente, em março deste ano no Pré-Olímpico de Dubai.

Os brasileiros confirmados na etapa da SLS em San Diego são: Rayssa Leal, Gabriela Mazetto, Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Lucas Rabelo.