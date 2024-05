Com lesão no braço, Alcaraz desiste de Roma

Alcaraz lamenta em Roma (Foto: Internazionali di Italia)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 09:07 • Roma (ITA)

Carlos Alcaraz, número três do mundo, anunciou, nesta sexta-feira (3), sua desistência do Masters 1000 de Roma, na Itália, evento que começa no meio da próxima semana e um dos grandes torneios no saibro.

O espanhol realizou exames que constataram um edema no antebraço direito. Ele já havia desistido de Monte Carlo e Barcelona e jogou em Madri, parando nas quartas de final, mas alegando problemas.

— Senti dores depois de jogar em Madri, desconforto no braço. Hoje fiz alguns exames e estou com edema muscular no pronador redondo, consequência da minha última lesão. Infelizmente não poderei jogar em Roma. Preciso descansar para me recuperar e poder jogar 100% sem dor — disse o espanhol em comunicado em suas redes sociais.

Sentí dolor después de jugar en Madrid, molestias en mi brazo. Hoy me hecho unas pruebas y tengo un edema muscular en pronador redondo, consecuencia de mi última lesión. Desgraciadamente no voy a poder jugar en Roma. Necesito descanso para recuperarme y poder jugar sin dolor al… pic.twitter.com/hCm87LLIhH — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 3, 2024