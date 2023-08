Marcus D'Almeida não decepcionou e avançou às quartas de final do Mundial de Tiro com Arco, nesta quinta-feira (03), em Berlim, na Alemanha. Além do atleta, outros brasileiros também competiram hoje, como Luccas Abreu, que chegou até a terceira rodada e Eiry Nisi, que caiu para a polonesa Sandra Jankowska.