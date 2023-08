Será a primeira vez dos dois jogando juntos: "Expectativas são boas. Tivemos um retorno muito positivo nas redes sociais. Agora é trabalhar e fazer o nosso máximo. Será minha primeira vez jogando ao lado de um canhoto, grandalhão como eu, experiência diferente e isso me motiva muito, jogar com o número 1 do Brasil. Acho que iremos fazer um trabalho muito bom ao lado do Alessandro Buccelli. Não entramos em detalhes sobre treinamentos, mas iremos treinar algumas vezes no Arena Nacional e outras em Uberlândia com ele certamente", destacou Cappelletti.