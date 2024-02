A Seleção Brasileira de Futebol de Areia conquistou mais uma vitória. Dessa vez contra o México, por 4 a 3, pela Copa do Mundo de Futebol de Areia, em Dubai, nos Emirados Árabes, nesta terça-feira (20). Com um jogo emocionante, o time verde-amarelo triunfou com um gol no último segundo da prorrogação.