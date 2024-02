O roteiro do terceiro período foi diferente. Portugal chegou ao primeiro gol, a 9min42 do fim, em chute de longe de Bê Martins. Segundos depois, os portugueses empataram com Jordan. A equipe europeia ainda teve a chance da virada em cobrança de pênalti no último minuto, mas Bobô defendeu a batida de Bê Martins e levou o jogo para a prorrogação.