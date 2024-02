Apesar disso, a pré-temporada foi sacudida pela bombástica notícia de que Lewis Hamilton, após 12 temporadas, deixará a Mercedes em 2025, indo para a Ferrari. A surpresa ficou não só por conta da radical mudança, mas também pela atípica antecedência com que ela foi divulgada, mexendo com as placas tectônicas do mercado de pilotos – e do mercado financeiro também: no dia do anúncio, as ações da Ferrari subiram 15%. Carlos Sainz foi então “promovido para o mercado”. Os rumores de que ele deverá ir para a Audi – que comprou a Sauber – se intensificaram. E claro que muita gente já está de olho na cobiçada vaga na Mercedes. Toto Wolf quer Lando Norris, que por sua vez renovou um multiyear contract com a McLaren. E é provável que surja também uma vaga no cobiçado cockpit da Red Bull, eis que Sergio Perez já parece estar com os dias contados.