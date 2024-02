Neste 2024 da elite do automobilismo, temos novidades em relação às equipes presentes no grid. Mesmo que até agora não haja uma adição de escuderias, temos uma mudança nos nomes. As antigas Alfa Romeo e Alpha Tauri mudaram de nome, agora se chamam Stake F1 Team Kick Sauber e Visa CashApp RB. Em relação aos pilotos, não temos mudanças no grid.