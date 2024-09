Clube de fora dos EUA anuncia contratação de Bruno Caboclo

Bruno Cabloco pelo Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Thomas COEX/AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 02/09/2024 - 10:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Bruno Caboclo não vai disputar a próxima temporada da NBA. O jogador passou por um período de treinos no Golden State Warriors, mas acertou com o Hapoel Tel-Aviv. O anúncio aconteceu na última sexta-feira (30). O brasileiro foi um dos grandes nomes nas Olimpíadas de Paris e atuava no Partizan, da Sérvia.

— O ala-pivô brasileiro anteriormente levou o Ulm a uma vitória histórica no Campeonato Alemão, foi selecionado para o quinteto da segunda temporada da EuroCup em 22/23, enquanto além disso foi o melhor jogador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no torneio Pré-Olímpico e na Olimpíada — escreveu o time israelense, nas redes sociais.

Caboclo anotou uma média de 17,0 pontos e 7,0 rebotes por partida durante os Jogos Olímpicos de Paris, com a Seleção Brasileira. O bom desempenho, o levou a um período de treinamentos no Warriors, mas ele não permaneceu com a equipe.

Bruno Cabloco foi anunciado no Hapoel Tel Aviv (Foto: Divulgação)

O técnico do Hapoel, George Hinas, também falou sobre a chegada do ala-armador e exaltou suas capacidades de jogo.

— Bruno é um jogador muito versátil que pode jogar confortavelmente nas posições 4 e 5, e o que ele traz para o campo é exatamente o que nos faltava até agora. Esta assinatura é a última peça do quebra-cabeça que construímos, e estamos felizes que Bruno se junte à família Hapoel. Agora que concluímos a lista, devemos todos continuar o bom trabalho que fazemos nos treinos e nos jogos, mas o mais importante é manter a humildade e tratar cada jogo com seriedade e o maior empenho — disse o comandante.

O brasileiro acumula passagens pela NBA. Ele foi escolhido pelo Toronto Raptors no draft de 2014 e desde então, rodou por equipes como Sacramento Kings, Memphis Grizzlies e Houston Rockets. Depois, passou por França, México e até retornou ao Brasil para atuar no São Paulo. Como dito anteriormente, o útlimo clube de Bruno Caboclo foi o Partizan, da Sérvia.