A Claro anunciou a criação da primeira Fan Zone de tênis do Brasil, focada no Rio Open 2025, marcando um momento inédito para os aficionados por tênis no país. Este evento ocorrerá em São Paulo, no Parque Villa-Lobos, durante as semifinais e finais do torneio, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2025, com entrada gratuita.

A iniciativa visa proporcionar uma experiência única aos fãs, permitindo que acompanhem as emoções do maior torneio de tênis da América do Sul de perto. A Claro, patrocinadora máster do Rio Open desde sua primeira edição, destaca-se por suas ações inovadoras de promoção do evento, que acontece de 15 a 23 de fevereiro de 2025, no Rio de Janeiro.

A Fan Zone em São Paulo representa um esforço adicional da operadora, sendo a primeira vez que um evento desse tipo é realizado no Brasil. Os visitantes terão a oportunidade de assistir aos jogos decisivos em um grande telão de LED, por meio da Claro TV+, além de desfrutar de atividades promovidas pela Claro e marcas parceiras.



Ane Lopes, diretora de Marketing, Branding e Comunicação da Claro, enfatizou a importância do esporte para a marca e expressou orgulho no apoio contínuo ao Rio Open.

- O esporte é um pilar fundamental para a marca da Claro, principalmente porque traz diversão e entretenimento para todos que acompanham. Temos muito orgulho de, há 11 anos, termos apostado no Rio Open, que é o único ATP 500 da América do Sul e uma das poucas oportunidades que os fãs brasileiros de tênis têm de se aproximar do melhor do esporte em território nacional -, declarou Lopes.

Ela também destacou o objetivo da Fan Zone de aproximar o público geral do tênis e incentivar mais pessoas a se apaixonarem pelo esporte.



Além da transmissão dos jogos, o estande da Claro na Fan Zone oferecerá cadeiras, locais para descanso, wi-fi gratuito, totens carregadores, brindes e uma experiência imersiva com uma câmera 360º instalada no Rio Open. Os visitantes poderão, por meio de óculos de realidade virtual, sentir-se como se estivessem dentro da quadra, acompanhando os detalhes das partidas.

Informações gerais

Serviço: Fan Zone Claro para exibição das semifinais e final do Rio Open.

Dia 22 de fevereiro - 15 às 22h

Dia 23 de fevereiro - 16h às 23h.

Local: Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, 05317-020.

