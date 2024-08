Circuito da WSL de 2025 terá piscina de ondas artificiais

Piscina de onda artificial entrará no circuito da WSL em 2025 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 13:55 • Rio de Janeiro (RJ)

A World Surf League (WSL) anunciou, nesta quinta-feira (15), que o circuito mundial de surfe terá uma nova etapa em 2025. O novo palco será uma piscina de ondas artificiais que fica em Hudayriyat Island, em Abu Dhabi - considerada a com melhor e mais avançada tecnologia, além de ser a primeira a usar água salgada.

- Estamos ansiosos para ver o que as instalações do Surf Abu Dhabi podem oferecer aos melhores surfistas do mundo. Tanto a evolução na tecnologia de ondas, quanto a própria região, apresentam oportunidades interessantes para a WSL e estamos animados para ver tudo isso ganhar vida nos próximos meses - disse Ryan Crosby, CEO da WSL.

Esta onda artificial será a maior do mundo, podendo chegar a quase 2 metros de altura, além de gerar os maiores tubos entre todas ondas artificiais. Ao todo, o espaço possui cerca de 51 milhões de metros quadrados - o que corresponde a quase metade da ilha.

O espaço foi criado em parceria com Kelly Slater. O maior campeão da WSL possui uma piscina de ondas artificiais na Califórnia e, no final do ano passado, inaugurou a sede em Abu Dhabi - na ocasiao Gabriel Medina e Filipe Toledo chegaram a testar o local. O Surf Ranch original, nos EUA, também já recebeu etapas do circuito mundial, sendo a última delas em 2023.

Kelly Slater inaugurou piscia de ondas artificiais em Abu Dhabi (Foto: Reprodução)

O calendário completo da WSL para a próxima temporada ainda não foi divulgado. Mas para este ano ainda, o circuito volta a ação em Fiji, entre os dias 20 e 29 de agosto. Essa é a última etapa antes do WSL Finals que acontecerá em Trestels na Califórnia, prevista para acontecer em setembro.