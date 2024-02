Jogos Olímpicos de Paris 2024

As Olimpíadas, o maior e mais prestigiado evento esportivo do mundo. 10.500

atletas tentarão levar seu país ao topo do pódio, se tornando uma fonte de orgulho

nacional. Com um total de 5250 mulheres e 5250 homens, os Jogos Olímpicos de

Paris 2024 ocorrerão de 26 de julho a 11 de agosto.

No total, haverá 762 sessões em 329 eventos de 32 modalidades esportivas. Lá,

você poderá assistir à natação, ginástica artística, polo aquático, futebol, tênis,

esgrima, hipismo, hóquei, triatlo, judô, vela, esqui e muito mais. Mal podemos

esperar para comprar passagens aéreas baratas agora mesmo, não é?