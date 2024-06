Chuva adia partida de Bia Haddad no WTA 500 Bad Homburg

Bia Haddad é a brasileira melhor rankeada pela WTA (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 26/06/2024 - 16:50 • Bad Homburg (ALE)

A chuva deu o ar da graça nesta quarta-feira e interrompeu o duelo da brasileira Bia Haddad Maia contra a russa Anna Kalinskaya, válido pelas oitavas de final do WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha. O torneio é disputado na grama e conta com premiação de 800 mil euros (cerca de R$ 5 milhões).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A brasileira vinha perdendo por 6/3 2/3 quando o jogo foi paralisado. Com o final do dia em solo alemão o jogo foi transferido para esta quinta-feira, por volta das 8h30, logo após a partida de Paula Badosa. Se vencer, a brasileira joga as quartas de final também nesta quinta contra a búlgara Viktoriya Tomova, 58ª, por volta de 12h no último jogo do dia na quadra central.

➡️ Thiago Wild é eliminado por Taylor Fritz nas oitavas da ATP 250 Eastbourne

Bia chegou a ficar abaixo no primeiro set em 5 a 1, recuperou uma das quebras, mas perdeu por 6/3 cometendo 17 erros não-forçados. No segundo set, Anna saiu quebrando os saques, mas Bia virou o jogo e o duelo seguiu sem quebras nos games seguintes.

Bia tenta pela primeira vez vencer duas partidas em um mesmo torneio desde o WTA 1000 de Madri, na Espanha, no final de abril. Ela soma três vitórias em três jogos contra Blinkova no histórico do circuito mundial, nenhum destes disputado na grama.

(Foto: Michael Errey/AFP)