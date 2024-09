Jordan Chiles se emociona ao saber que ganhou a medalha de bronze (Foto: Divulgação / USA Gym)







Publicada em 12/09/2024

A ginasta Jordan Chiles comentou, novamente, sobre a retirada da medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris, em 2024. Em participação durante o "MTV Video Music Awards", a atleta afirmou estar arrasada com a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), em dar o bronze - inicialmente da estadunidense - para a ginasta romena Ana Barbosu.

- A maior coisa que me foi tirada foi o reconhecimento de quem eu sou. Não apenas meu esporte, mas a pessoa que sou. Não se trata de medalha. É sobre a cor da minha pele. É sobre o fato de que houve coisas que levaram a essa posição de ser atleta. E eu senti como se tudo tivesse sido arrancado - disse Chiles.

Entenda o caso

Jordan Chiles foi a última ginasta a se apresentar na prova do solo da ginástica artística nos Jogos de Paris. Antes da estadunidense se apresentar, Rebeca Andrade e Simone Biles eram a primeira e segunda colocada, respectivamente, e Ana Barbosu em terceiro com uma nota 13,700.

Após a apresentação, Chiles recebeu um 13,666, o que a deixaria apenas na 5ª colocação, atrás das duas romenas, ambas com 13,700. A comissão técnica dos Estados Unidos pediu a revisão do desempenho de Chiles - com o pedido acatado, a nota da ginasta subiu para 13,766, deixando Ana e Sabrina fora do pódio. O recurso gerou polêmica durante a competição e houve reclamação de boicote por parte da delegação romena.

Jordan Chiles durante a prova do solo nas Olimpíadas de Paris (Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP)

A Federação da Romênia de Ginástica entrou com recurso no CAS alegando que o pedido feito pela comissão estadunidense era irregular, o que foi acatado. De acordo o tribunal, os EUA pediram a revisão após o tempo permitido pelo regulamento, que é de um minuto a partir da divulgação da nota de cada ginasta.

A ginasta estadunidense chegou a subir no pódio olímpico da prova do solo. Ao lado da compatriota Simone Biles (segundo lugar) e Rebeca Andrade (primeiro lugar), Chiles recebeu a medalha de bronze. Além disso, as três atletas protagonizaram uma das cenas mais emblemáticas desta edição das Olimpíadas.