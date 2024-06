Christian Horner no GP de Mônaco (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 28/06/2024 - 15:03 • Rio de Janeiro

Com já era previsto, Christian Horner não deixou por menos após mais uma investida, ainda que verbal, de Toto Wolff tirar Max Verstappen da Red Bull já para o ano que vem. Só que o chefe dos taurinos dessa vez perdeu um pouco a paciência e mandou o eterno rival ir atrás do pai de Max, Jos Verstappen, se o sobrenome tanto interessa.

Ainda com a vaga de Lewis Hamilton a ser preenchida para a temporada 2025 da Fórmula 1, a Mercedes não esconde que o sonho é contar com o tricampeão. E isso tudo porque os ânimos na Red Bull, por mais controlados que pareçam, não são mais os mesmos nos bastidores desde que veio à tona a investigação interna que Horner sofreu após denúncias de uma funcionária por conduta inapropriada do britânico.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O caso estourou antes do início da temporada e expôs uma guerra de poder dentro da Red Bull, com Horner e Helmut Marko em lados opostos. Só que os olhos de Wolff cresceram no momento em que Verstappen declarou publicamente lealdade ao consultor austríaco.

Jos Verstappen, pai de Max, no Red Bull Ring, na Áustria (Foto: Jure Makovec / AFP)

Desde então, ainda que também tenha planos concretos para o pupilo, Andrea Kimi Antonelli, Toto passou a esperar por Max, e a última foi dizer que o neerlandês não precisava do carro mais rápido para vencer corridas, visto o que anda fazendo em 2024.

➡️ Verstappen destaca carro 'bem equilibrado' em pole da corrida sprint na Áustria

Verstappen, então, foi questionado na coletiva de imprensa sobre o futuro e mais uma vez enfatizou que fica em Milton Keynes.

— A relação com o Max sempre foi muito boa e muito forte. Ele é peça fundamental em nossa equipe, é nosso piloto e é importante ter um bom relacionamento com ele — acrescentou.

Em seguida, Horner foi indagado sobre outra treta, com Jos Verstappen, que o acusou de boicote. A resposta foi ácida tanto para o ex-piloto quanto para Wolff.

— Nunca tive problemas com os pais dos pilotos antes, e quaisquer que sejam os problemas de Jos, não tenho nada a comentar sobre isso. Acho que é puramente uma tática de distração. Mas, claro, se querem um Verstappen para a próxima temporada, acredito que Jos está potencialmente disponível — disparou.