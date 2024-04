Chefe da Haas elogia corrida de Hülkenberg no GP da China: ‘Brilhante’

Equipe norte-americana saiu satisfeita do GP da China (Foto: Pedro Pardo / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 22/04/2024 - 13:01 • Xangai (CHI)

A Haas saiu extremamente satisfeita com o ponto conquistado por Nico Hülkenberg no GP da China, disputado no último fim de semana, quando o alemão deixou o Circuito de Xangai com a décima colocação. A equipe se aproximou da RB (Visa Cash App RB) no Mundial de Construtores e se colocou apenas dois tentos atrás, e o chefe Ayao Komatsu disse que a execução da prova foi perfeita por parte de todos na esquadra americana.

— Foi incrível conseguir mais um ponto com Nico [Hülkenberg]. Sobre a corrida dele, tudo (pilotagem, operações, pit-stops) foi perfeito. Sabíamos exatamente o que precisávamos fazer para nos colocarmos em uma boa posição e conseguir aquele ponto, inicialmente em batalha com Bottas — analisou.

— Tanto a comunicação quanto a execução foram boas. Honestamente, acho que conseguimos executar uma corrida perfeita com Nico. Foi brilhante — elogiou.

Kevin Magnussen, por outro lado, não teve um dia para relembrar. O dinamarquês cruzou a linha de chegada em 15º e ainda perdeu um posto para Lance Stroll devido a uma punição de 10s por bater e causar o abandono de Yuki Tsunoda, e Komatsu disse que largar em 17º atrapalhou a execução da corrida.

Por outro lado, o chefe da Haas preferiu pensar já na próxima etapa, o GP de Miami, e disse que a equipe vai partir para a corrida seguinte com mais confiança após o desempenho em Xangai.

Hulkenberg acenado para o público durante o GP da China (Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP)

— Com Kevin [Magnussen], infelizmente não tivemos sorte na classificação. Então, largamos lá no fundo e não conseguimos realmente fazer a corrida que queríamos. Agora, vamos olhar adiante para Miami. Acho que podemos levar muita confiança desta corrida — finalizou.

A Haas chegou a cinco pontos na temporada 2024, dois a menos que a RB, e segue na sétima colocação do Mundial de Construtores. Foi o quarto tento de Hülkenberg, o que o coloca na 13ª posição, enquanto Magnussen é o 14º, com um.

A Fórmula 1 retorna de 3 a 5 de maio para a disputa do GP de Miami, o primeiro de três que acontecem nos Estados Unidos na temporada 2024.