F1: Leclerc precisa mostrar serviço na Ferrari antes da chegada de Hamilton em 2025

Leclerc está sendo ofuscado por Sainz no início da temporada







Escrito por Grande Premio • Publicada em 21/04/2024 - 18:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Charles Leclerc ainda não mostrou o desempenho que todos esperavam dele na temporada 2024 da Fórmula 1. Apesar do monegasco estar à frente de seu companheiro de equipe na classificação do Mundial de Pilotos, é Carlos Sainz — que tem uma corrida a menos, já que ficou de fora do GP da Arábia Saudita — quem vem chamando atenção. O espanhol já subiu no pódio em três oportunidades, incluindo a vitória no GP da Austrália.

Em situação oposta à do espanhol, Leclerc está garantido na Ferrari para os próximos anos e terá de encarar Lewis Hamilton como novo colega de garagem a partir de 2025. Prestes a começar o desafio mais difícil de sua carreira, o #16 precisa mostrar o seu valor desde já, e, assim, provar que não está disposto a perder a posição de liderança na escuderia de Frédéric Vasseur. Será possível?

No vídeo deste domingo (21), Vicente Soella comenta um pouco sobre o início de temporada e o que Leclerc deve fazer para fortalecer a sua imagem na Ferrari até o fim do atual certame.

Assista ao vídeo: