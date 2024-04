Chefe da Fórmula 1 alerta: ‘Hamilton vai precisar entender mentalidade da Ferrari’

Lewis Hamilton foi campeão da Fórmula 1 sete vezes (Foto: Giuseppe Cacace / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 28/04/2024 - 12:42

O mundo da Fórmula 1 aguarda, em peso, a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari na temporada 2025. Com o acordo divulgado ainda antes do começo do campeonato atual, é natural que a expectativa seja grande e os comentários acerca dele venham de todas as partes. Até do chefe da Fórmula 1, Stefano Domenicali, que tem uma necessidade importante do piloto a destacar.

Domenicali atualmente é o homem mais poderoso do Mundial, mas foi chefe de equipe da Ferrari entre 2008 e 2014 — e funcionário por muitos anos antes disso. Embora tente se manter distante do passado irremediavelmente atrelado a um dos times do campeonato, não se furta de falar sobre a ida de Hamilton a Maranello.

Segundo ele, porém, uma questão vai se sobrepor com relação ao piloto: entender onde está entrando.

- Lewis precisa entender a mentalidade de Maranello e da Itália, e tenho certeza de que está totalmente curioso para entender. Por outro lado, como se trata de uma personalidade tão incrível chegando à equipe, haverá muito foco nele. Charles [Leclerc, companheiro de equipe em 2025] vai precisar usar esse fogo para ficar mais forte ainda, então acho que será positivo para a equipe - afirmou, Domenicali.

Lewis Hamilton correrá pela Ferrari na próxima temporada (Foto: Martin Keep / AFP)

Do ponto de vista da categoria, apenas altas expectativas e a consciência de que será algo positivo, pela atenção geral.

A Fórmula 1 retorna de 3 a 5 de maio para a disputa do GP de Miami, o primeiro de três que acontecem nos Estados Unidos na temporada 2024.