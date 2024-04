Charles do Bronx perde para promissor georgiano no UFC 300

Charles do Bronx perdeu no UFC 300. Foto: Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 00:19 • Las Vegas (EUA)

Charles do Bronx perdeu neste sábado para o promissor georgiano Arman Tsarukyan no UFC 300, em Las Vegas (EUA), em decisão dos juízes. O brasileiro é o líder do ranking do peso-leve do UFC. O atual dono do cinturão é o russo Islam Makhachev.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Makhachev havia sido o único lutador capaz de vencer o brasileiro nos 13 últimos duelos. A revanche de Do Bronx com Makhachev já foi adiada duas vezes. A primeira em outubro do ano passado, quando o brasileiro sofreu um corte profundo no supercílio. Já a segunda aconteceu neste ano, por conta de uma lesão do russo.

O UFC 300 serviu para Charles Oliveira não ficar tanto tempo sem lutar, e foi feito com um rival de bom nível. Com a derrota, no entanto, não se sabe se ele seguirá como primeiro da fila para enfrentar o campeão.

OUTROS BRASILEIROS NO CARD

No evento em Las Vegas (EUA), outros brasileiros lutaram: Deiverson Figueiredo venceu encaixando mata-leão incrível em Cody Garbrandt; em duelo de brasileiras, Jéssica Bate-Estaca bateu Marina Rodriguez por decisão dos juízes; Renato Moicano venceu Jalin Turner por nocaute técnico; Diego Lopes venceu Sodiq Yusuff por nocaute técnico no primeiro round.