Brendan Loghnane e Justin Gonzales durante pesagem (Foto: Divulgação /PFL)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 22:35 • Rio de Janeiro (RJ)

O combate entre o inglês Brendan Loughnane e o americano Justin Gonzales terminou de forma dolorosa. Aos 3 minutos e 34 segundos do 2º round, Loughanne aplicou uma tão joelhada certeira que abriu uma verdadeira cratera na testa de Gonzales. O impacto foi tão forte que o árbitro optou por interromper a luta do peso-pena da PFL.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Se dependesse de Justin Gonzales, o combate continuaria. Mas após analisar o ferimento, o médico do lutador americano orientou o juíz Jason Herzog a encerrar a luta - para que não gerasse consequências piores e permanentes ao atleta. O narrador do evento, Luiz Prota, descreveu o machucado como uma "cratera".

Justin Gonzales sofreu um nocaute impactante durante o combate contra Brendan Loghnane (Foto: Divulgação /PFL)

Atenção: Imagens fortes a seguir

Com a vitória, Brendan Loughnane agora ocupa a primeira posição do peso-pena, com 11 pontos somados. Na segunda colocação está Gabriel Braga, com 10 pontos. O lutador brasileiro também poderia somar 11 pontos, caso não tivesse perdido um ponto por não bater o peso na pesagem. No entanto, não faria grande diferença, pois o americano venceu seu combate mais rápido.