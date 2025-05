CBVela recebe cinco barcos para treino de jovens atletas no Rio

A Confederação Brasileira de Vela (CBVela) recebeu cinco barcos da classe Optimist para atletas do programa Vela Jovem. A entrega aconteceu nesta sexta-feira (30), no Rio de Janeiro. O Grupo Energisa, em parceria com o Instituto Bons Ventos, realizou a doação utilizando recursos estaduais de incentivo ao esporte.

Os barcos foram destinados a treinos de jovens velejadores que se destacam no cenário nacional e apresentam potencial para competições internacionais. A iniciativa busca fortalecer a preparação desses atletas para disputas como o Mundial, o Europeu e o Norte-Americano da classe Optimist.

O projeto visa à ampliação do acesso ao esporte e desenvolver futuros campeões da modalidade. Os beneficiados são atletas indicados pela CBVela que participam do programa Vela Jovem e já demonstram desempenho promissor em competições nacionais.

Marco Aurélio Ribeiro, da CBVela, explicou a importância da ação.

— A entrega dessas embarcações traz mais autonomia para a Confederação, permitindo que jovens velejadores se preparem com mais recursos, sem depender apenas de clubes ou barcos particulares. Essa parceria é fundamental para o desenvolvimento da vela em todo o estado.

A escolha do Rio de Janeiro para a cerimônia reforça a relevância do estado para a vela brasileira. As embarcações serão utilizadas exclusivamente para o treinamento dos atletas selecionados, representando um aumento na infraestrutura disponível para o desenvolvimento dos velejadores.

Delânia Cavalcante, coordenadora de investimento social da Energisa, destaca o compromisso da empresa com o esporte:

— Já estivemos ao lado de grandes nomes como Martine Grael e Kahena Kunze, bicampeãs olímpicas na Rio 2016 e Tóquio 2020, além de Joana Gonçalves e Gabriela Vassel, que conquistaram o título na classe 420 feminino do Mundial da Juventude 2023. Essa nova etapa tem um sabor especial — é a base, o começo de tudo.