A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou que esta temporada da Superliga 2024/25 terá a presença de Desafios em todos os jogos. A organização afirma que esta iniciativa é para tornar a competição mais moderna e equilibrada.

— A Superliga é referência de competição esportiva nacional e trabalhamos para que haja evolução a cada edição. O Sistema de Desafio traz ainda mais segurança e equidade para as partidas, e a CBV fará um investimento de cerca de 3 milhões para viabilizar a tecnologia em todas as partidas desta temporada. Era um compromisso com os participantes e com os torcedores. Ao assumir também os custos de operação, a CBV ainda proporciona uma relevante economia aos clubes, que poderão fazer outros investimentos na promoção do voleibol, na experiência dos fãs e na melhoria de seus ginásios — explica Radamés Lattari, presidente da CBV.

CBV afirma que esta iniciativa é para tornar a competição mais moderna e equilibrada (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Em nota, a entidade afirma que está finalizando o processo de compra de seis equipamentos novos para esta temporada. Além dos quase 3 milhões de investimento, a CBV vai arcar com cerca de 1 milhão em custos de operação e logística.

— A presença do sistema do desafio em todos os jogos permite um ganho técnico à Superliga. Era um desejo da CBV, dos clubes e dos torcedores. No início de outubro, a CBV capacitou mais 14 profissionais de operação do sistema no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, em Saquarema (RJ). O objetivo é evoluir sempre, tornando a maior competição de vôlei do país mais moderna e equilibrada — afirma Jorge Bichara, diretor técnico da CBV.

A Superliga terá início no dia 16 de outubro, no feminino e a masculina, dia 20. São 12 equipes em cada naipe, que se enfrentam em turno e returno. As oito mais bem colocadas avançam para a fase de mata-mata.