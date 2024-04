Carol Meligeni (Foto: Luiz Candido/CBT)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 21:09 • São Paulo (SP)

Carol Meligeni entrou no lugar de Laura Pigossi, fez uma ótima partida contra a alemã Laura Siegemund, mas foi superada no quarto jogo do confronto do Brasil diante da Alemanha, pela Billie Jean King Cup.

Ela caiu diante de Laura Siegemund, 85ª colocada, por 2 sets a 1 com parciais de 6/1 2/6 6/3 após 2h36min de duração na quadra de saibro coberta do Ibirapuera e o time alemão definiu o confronto por 3 a 1 se garantindo nas Finais da competição em novembro. O time brasileiro voltará a jogar os Playoffs, em novembro, para se manter nos Qualifiers para a próxima temporada.

Carol não começou bem a partida. Foi dominada pela adversária, mas começou melhor o segundo e, com consistência e muita luta, minou a confiança da oponente. Com pontos e games bem disputados, ela abriu duas quebras e fechou por 6/2.

No terceiro set, a brasileira deu um calor no primeiro game, mas Siegemund confirmou e ganhou confiança para abrir 3 a 0. Carol seguiu na luta, confirmou o saque no sexto game, devolveu a quebra e encostou em 3/4, mas um lance de sorte batendo na fita deu o break-point à europeia que quebrou com erro da brasileira. Siegemund sacou bem e definiu a vitória.

- Derrota dolorosa. Perder em casa é triste demais. Eu queria agradecer meu time por toda entrega e por representar o Brasil fazendo bonito. De qualquer modo, é um grande momento para todas nós, pois nunca tivemos tantas jogadoras jogando em alto nível por tanto - declarou Carol Meligeni.

O Brasil encerra o confronto com uma derrota de Bia Haddad com facilidade para Siegemund, uma derrota apertada de Pigossi para Tatjana Maria, triunfo de Bia sobre Anna-Lena Friedsam e a derrota apertada de Carol no quarto duelo.