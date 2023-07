Inscrito nos 100 m e no revezamento 4x100 m, a volta oficial de Paulo André aos torneios aconteceu em abril deste ano, no Desafio CBAt/CPB. De olho nos Jogos Olímpicos de 2024, o atleta já está confirmado no Mundial de Budapeste, após ser campeão dos 100m masculino do Troféu Brasil de Atletismo, evento que aconteceu em Cuiabá no início deste mês.