Para a última etapa da Internacional Chaoyang Estrada Real, a organizadora do evento promete mais uma vez transmitir as corridas de sexta e sábado com qualidade incomparável. Será possível assistir a corrida de short track da categoria elite através do Youtube da Avelar Sports na sexta a partir das 16h e também no sábado a partir das 14h. Você já pode se inscrever no canal para não perder e ainda assistir as demais transmissões da Avelar Sports feitas no decorrer do ano, inclusive a do Desafio Dos Gigantes em Petrópolis no começo do ano.